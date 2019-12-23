Забайкальские каратисты успешно выступили в Иркутске

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

У них 11 медалей всероссийского турнира по киокусинкай «Восточный рубеж»



С 20 по 23 декабря в Иркутске прошёл всероссийский турнир по киокусинкай «Восточный рубеж». В состязаниях приняли участие 275 спортсменов из 25 регионов страны.



Забайкальский край был представлен 30 спортсменами из Читы и Борзи. Золотые медали завоевали София Бузлукова в категории 12-13 лет, Виктория Полякова – в категории 10-11 лет, Василий Серов – в категории 12-13лет, Дарья Голобокова – в категории 14-15 лет, Егор Лесков – в категории 10-11 лет.



Серебряными медалистами стали Артур Слободенюк, Екатерина Охлопкова и Ангелина Попова. Бронзовые медали получили Илья Бухмин, Тимофей Чеузов и Егор Гиченкко.



Среди женщин победителем стала читинская спортсменка Елизавета Ананьина. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

