 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Декабря

22 Декабря

Популярное

Забайкальские каратисты успешно выступили в Иркутске

Забайкальские каратисты успешно выступили в Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
У них 11 медалей всероссийского турнира по киокусинкай «Восточный рубеж»

С 20 по 23 декабря в Иркутске прошёл всероссийский турнир по киокусинкай «Восточный рубеж». В состязаниях приняли участие 275 спортсменов из 25 регионов страны.

Забайкальский край был представлен 30 спортсменами из Читы и Борзи. Золотые медали завоевали София Бузлукова в категории 12-13 лет, Виктория Полякова – в категории 10-11 лет, Василий Серов – в категории 12-13лет, Дарья Голобокова – в категории 14-15 лет, Егор Лесков – в категории 10-11 лет.

Серебряными медалистами стали Артур Слободенюк, Екатерина Охлопкова и Ангелина Попова. Бронзовые медали получили Илья Бухмин, Тимофей Чеузов и Егор Гиченкко.

Среди женщин победителем стала читинская спортсменка Елизавета Ананьина. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
каратэ спорт Иркутск Забайкальский край турнир
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец
На фестивале в Иркутске приз получил 84-летний конькобежец
Общество, 23.12.2019
Спортсмены соревновались на дистанциях 300 и 400 метров
В Иркутске выбрали самую красивую ёлку
В Иркутске выбрали самую красивую ёлку
Общество, 23.12.2019
В конкурсе в сквере имени Кирова участвовало 46 искусственных ёлок
Забайкальские каратисты успешно выступили в Иркутске
Забайкальские каратисты успешно выступили в Иркутске
Общество, 23.12.2019
У них 11 медалей всероссийского турнира по киокусинкай «Восточный рубеж»
В Прибайкалье детям рассказали о безопасности
В Прибайкалье детям рассказали о безопасности
Общество, 23.12.2019
В социально-реабилитационном центре прошла противопожарная акция
В Иркутской области состоится фестиваль изобразительного искусства
В Иркутской области состоится фестиваль изобразительного искусства
Общество, 23.12.2019
В рамках мероприятия пройдёт конкурс на лучшее произведение искусства
В Чите наградили отличившихся за год забайкальцев
В Чите наградили отличившихся за год забайкальцев
Общество, 23.12.2019
Также были подведены итоги конкурса «Гордость Забайкалья»
В Бурятии подвели итоги конкурса по бурятскому языку
В Бурятии подвели итоги конкурса по бурятскому языку
Общество, 23.12.2019
В командном зачёте победителем стала Жаргалантуйская средняя школа
В Иркутске провели всероссийский конкурс пианистов
В Иркутске провели всероссийский конкурс пианистов
Общество, 23.12.2019
В нём участвовали представители Бурятии и Забайкальского края
Людмила Воронцова выиграла турнир в Казахстане
Людмила Воронцова выиграла турнир в Казахстане
Общество, 23.12.2019
В финале она победила спортсменку из Узбекистана
Евгений Миронов поздравил Русский драмтеатр с днём рождения
Евгений Миронов поздравил Русский драмтеатр с днём рождения
Общество, 23.12.2019
Известный актёр призвал бестужевцев «не расслабляться»
В Улан-Удэ начали укладывать плитку из переработанных отходов
В Улан-Удэ начали укладывать плитку из переработанных отходов
Общество, 23.12.2019
Экспериментальная плитка должна пройти проверку на скользкость
Проект «Театр – детям» собрал 44 детсада Улан-Удэ
Проект «Театр – детям» собрал 44 детсада Улан-Удэ
Общество, 23.12.2019
В начале вечера артисты театра показали фрагменты из постановки «Ульгэр Show», а после прошло награждение участников проекта
Поэтический квартирник прошёл в Улан-Удэ
Поэтический квартирник прошёл в Улан-Удэ
Общество, 23.12.2019
Следующий квартирник намечен на 21 марта 2020 года

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^