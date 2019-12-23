Матрёна Фадеевна родилась 22 декабря 1919 года
Жительнице Бичурского района Матрёне Фадеевне Окишеве исполнилось сто лет. 22 декабря юбиляршу поздравил Бичурский районный отдел ЗАГС и глава района Василий Смолин.
Матрёна Фадеевна родилась 22 декабря 1919 года. Последние восемь лет проживает в Бичурском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
- 100 лет - немалый юбилей, многое повидала она на своём веку: и счастье, и радость, и любовь, и дружбу, и успех. Поэтому в этот день было одно пожелание: крепкого здоровья, - отметили в управлении ЗАГС Бурятии.
Жительница Бурятии отметила столетний юбилей
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