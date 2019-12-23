Жительница Бурятии отметила столетний юбилей

Матрёна Фадеевна родилась 22 декабря 1919 года



Жительнице Бичурского района Матрёне Фадеевне Окишеве исполнилось сто лет. 22 декабря юбиляршу поздравил Бичурский районный отдел ЗАГС и глава района Василий Смолин.



Матрёна Фадеевна родилась 22 декабря 1919 года. Последние восемь лет проживает в Бичурском доме-интернате для престарелых и инвалидов.



- 100 лет - немалый юбилей, многое повидала она на своём веку: и счастье, и радость, и любовь, и дружбу, и успех. Поэтому в этот день было одно пожелание: крепкого здоровья, - отметили в управлении ЗАГС Бурятии.

