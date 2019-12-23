У него «серебро» кубка Владимира Сальникова
Иркутский спортсмен Андрей Маслов завоевал серебряную медаль на XIII международных соревнованиях по плаванию «Кубок Владимира Сальникова». Соревнования проходили с 20 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.
Андрей Маслов стал вторым на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:06,21. На этих соревнованиях он выполнил норматив мастера спорта международного класса. Золотую медаль на этой дистанции выиграл Михаил Доринов из Нижегородской области (2:03,84). Бронзовую медаль получил Иван Кустов из Москвы (2:07,21).
Андрей Маслов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» и в водноспортивном комплексе «Солнечный» у заслуженного тренера России Виктора Агеенко. Об этом сообщает минспорта Иркутской области.
Иркутянин завоевал медаль на международных соревнованиях по плаванию
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