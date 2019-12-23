В Чите наградили отличившихся за год забайкальцев

Общество, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

Также были подведены итоги конкурса «Гордость Забайкалья»



20 декабря в здании краевой филармонии в Чите прошла торжественная церемония государственных наград и наград Забайкальского края. Почётные награды вручил губернатор региона Александр Осипов.



Забайкальцы получили награды за заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности, достойное воспитание детей, активную социально-значимую деятельность в сфере образования вклад в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, общественную деятельность, за оказание помощи пострадавшим в ДТП в Сретенском районе.



Обладатели награды «За родительскую доблесть» Ирина Крушницкая и муж Эдуард воспитывают семерых детей, несколько из которых – приёмные. По словам Ирины, она рада, что её семья может послужить положительным примером для других.

- Спасибо за награду, за то, что нашу семью заметили, пригласили сюда. Я думаю, что всем присутствующим приятно получать награды, знать, что хорошие поступки обязательно поощряются, – поделилась она.



Также были награждены врачи, учителя, воспитатели, силовики, деятели искусств, актеры театра и другие.



Кроме того, были подведены итоги конкурса «Гордость Забайкалья». Ранее забайкальцы в ходе интернет-голосования определили имена победителей регионального конкурса «Гордость Забайкалья». Они отдали голоса за земляков, чьи дела и поступки служат примером для других.



Победителем в номинации «Гражданская позиция» стал Хутагто Балданов, он организовал в родном селе Ага-Хангил спортивный клуб, под его руководством активисты заменили старые окна культурно-спортивного комплекса на пластиковые, создали условия для занятий спортом.



В номинации «Большое сердце» победила семья Брюховых, где воспитываются 13 детей.



Туяна Дагбаева получила наибольшую поддержку забайкальцев в разделе конкурса «Во имя жизни», она спасла из горящего дома пятерых детей.



Координатор краснокаменского штаба Союза добровольцев России Вера Стешковая первенствовала в номинации «Забота о людях». За период деятельности волонтёрской организации конкретная помощь была оказана более 800 нуждающимся семьям, 221 семья находится на попечении.



Семья Чимитовых – победитель в номинации «Семейные ценности». В семье пятеро детей и 16 внуков. Виктор и Бальжима Чимитовы – школьные учителя с более чем 30-летним стажем.



После награждения для гостей прошел праздничный концерт с участием забайкальских творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

