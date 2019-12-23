В день открытия кинозала жители села увидели военную драму «Ржев»
В этом году в селе Новая Брянь, благодаря нацпроекту «Культура», появилась модельная библиотека, а также оснащённый кинозал. Поздравить новобрянцев приехала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, сообщает пресс-служба администрации Заиграевского района.
- Дорогие новобрянцы, поздравляю с открытием вашего кинозала. Для того, чтобы получить этот кинозал команда министерства культуры и администрация Заиграевского района плотно работали. Ваш клуб большой и тёплый. Здесь мы видим роскошные мраморные полы, мозаику советского периода, конечно, клуб нуждается в ремонте. Администрация готовит все необходимые документы для обновления ДК, и мы, конечно, поможем. В Новой Бряни открылся кинозал, а также модельная детская библиотека. Я зашла в детскую библиотеку и у меня нет слов, она шикарная. В этой библиотеке детям хорошо и уютно. Поздравляю с открытиями, - сказала Соелма Дагаева.
В день открытия кинозала жители Новой Бряни увидели военную драму «Ржев». Серьёзный сюжет фильма о военных действиях в Великой Отечественной войне вдохновил детей и взрослых, с мыслями о великом подвиге российского народа люди выходили из зала.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Прибайкальском районе Бурятии открылся кинозал.
В Новой Бряни открылся современный кинозал
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