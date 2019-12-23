В Иркутске выбрали самую красивую ёлку

В конкурсе в сквере имени Кирова участвовало 46 искусственных ёлок
22 декабря в Иркутске состоялся фестиваль-конкурс «Самая красивая новогодняя ёлка - 2020». В конкурсе приняли участие почётные семьи, представители учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, молодёжных и общественных организаций, команды ТОСов, городских сообществ, национально-культурных центров, предприятий и коммерческих структур города. Всего для оформления в сквере имени Кирова было установлено 46 искусственных ёлок.
Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли представители администрации, общественной палаты, учреждений культуры города Иркутска, общественного движения «Наш Иркутск». Учитывали концептуальность, творческий подход, выразительность цветового и декоративного решений. Первое место в номинации «Красота» завоевала команда «Народы Севера». В номинации «Оригинальность» победителями стали представители ТОС «Селиваниха», а в номинации «Наша память, наша Слава» – команда микрорайона «Искра». Гран-при получила сборная регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов. Также специальный приз от общественной организации «Наш Иркутск» вручили команде местной организации «Союз пенсионеров России» Кировского района.
Кроме этого в сквере в эти выходные начала работу резиденция Деда Мороза. За два дня в гостях у него побывали порядка 650 юных иркутян. Резиденция будет работать до 7 января.
Также 22 декабря состоялось открытие зимнего сезона на заливе Якоби. А на острове Конный прошло торжественное открытие катка, который в этом году получил праздничное световое оформление.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, новогодние мероприятия пройдут во всех административных округах города: 24 декабря в 18:00 – на улице Урицкого в Правобережном округе (0+), 27 декабря в 17:00 – на бульваре Постышева в Октябрьском округе (0+) и 31 декабря в 18:00 на площади у бассейна «Кристалл» в Ленинском округе (0+). Накануне прошло открытие главной ёлки в районе рощи «Звёздочка» в Свердловском округе.
В новогоднюю ночь иркутян приглашают встретить праздник у главной ёлки города в сквере имени Кирова. Концертная программа начнется 31 декабря в 23:00. В 01:00 первого января состоится фейерверк (0+).
Всего в областном центре состоится более 250 праздничных мероприятий. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления города Иркутска.
В Иркутске выбрали самую красивую ёлку
Общество, Фото:
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