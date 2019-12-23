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В Закаменском районе Бурятии пара отметила «золотой» юбилей

В Закаменском районе Бурятии пара отметила «золотой» юбилей
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
Семья Викулиных прожила вместе 50 лет

18 декабря в Закаменском районе Бурятии отметили 50-летний юбилей семейной жизни супруги Алексей Никифорович и Клавдия Федоровна Викулины.

В 1969 году, 18 декабря, в городском ЗАГСе города Закаменска было зарегистрировано бракосочетание молодой четы Викулиных. Свадьба не была пышной, но за семейным столом собралась поздравить молодожёнов вся родня.

За годы семейной жизни было всё: и служба Алексея Никифоровича в Монголии, куда затем переехала вся семья, и работа на предприятиях родного города. Алексей Никифорович после службы в Монголии работал на руднике Холтосон проходчиком, а Клавдия Федоровна всю жизнь проработала в Закаменском продснабе товароведом.

Юбиляры вырастили двоих замечательных детей, сейчас принимают активное участие в воспитании 5 внуков. Несмотря на то, что сейчас Алексей Никифорович и Клавдия Федоровна находятся на заслуженном отдыхе, они энергичны, общительны и жизнерадостны.

Юбиляров поздравили с праздником, а директор районного краеведческого музея Юлия Котовщикова подарила музыкальный подарок. Также пару поздравили дети, внуки и друзья семьи, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.

ЗАГС
 
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