В Закаменском районе Бурятии пара отметила «золотой» юбилей

Юбиляров поздравили с праздником, а директор районного краеведческого музея Юлия Котовщикова подарила музыкальный подарок. Также пару поздравили дети, внуки и друзья семьи, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.







18 декабря в Закаменском районе Бурятии отметили 50-летний юбилей семейной жизни супруги Алексей Никифорович и Клавдия Федоровна Викулины.В 1969 году, 18 декабря, в городском ЗАГСе города Закаменска было зарегистрировано бракосочетание молодой четы Викулиных. Свадьба не была пышной, но за семейным столом собралась поздравить молодожёнов вся родня.За годы семейной жизни было всё: и служба Алексея Никифоровича в Монголии, куда затем переехала вся семья, и работа на предприятиях родного города. Алексей Никифорович после службы в Монголии работал на руднике Холтосон проходчиком, а Клавдия Федоровна всю жизнь проработала в Закаменском продснабе товароведом.Юбиляры вырастили двоих замечательных детей, сейчас принимают активное участие в воспитании 5 внуков. Несмотря на то, что сейчас Алексей Никифорович и Клавдия Федоровна находятся на заслуженном отдыхе, они энергичны, общительны и жизнерадостны.