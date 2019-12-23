В Забайкальском крае сторож угнал машину со стоянки

Владелица машины оставила ему ключи



В отдел полиции по Чите поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 2121» от жительницы села Засопка.



В ходе следствия полицейские выяснили, что потерпевшая оставила свой автомобиль на охраняемой автостоянке. Однако, придя на следующий день, не обнаружила его.



В результате розыска угнанный автомобиль был обнаружен сотрудниками ППС в одном из районов Читы. Подозреваемый установлен и задержан.



Им оказался 29-летний местный житель, который работал сторожем на автостоянке. Выяснилось, что мужчина попросил потерпевшую оставить ключи от машины, в случае, если понадобится перегнать автомобиль.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ за неправомерное завладение транспортным средством. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





