Владелица машины оставила ему ключи
В отдел полиции по Чите поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ 2121» от жительницы села Засопка.
В ходе следствия полицейские выяснили, что потерпевшая оставила свой автомобиль на охраняемой автостоянке. Однако, придя на следующий день, не обнаружила его.
В результате розыска угнанный автомобиль был обнаружен сотрудниками ППС в одном из районов Читы. Подозреваемый установлен и задержан.
Им оказался 29-летний местный житель, который работал сторожем на автостоянке. Выяснилось, что мужчина попросил потерпевшую оставить ключи от машины, в случае, если понадобится перегнать автомобиль.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ за неправомерное завладение транспортным средством. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкальском крае сторож угнал машину со стоянки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Матрёна Фадеевна родилась 22 декабря 1919 года
В день открытия кинозала жители села увидели военную драму «Ржев»
Семья Викулиных прожила вместе 50 лет
Владелица машины оставила ему ключи
В Москве для детей из Приангарья будет организована экскурсионная программа
Обязательной маркировке подлежат предметы одежды из натурального меха
Такое предложение поступило от политика и певицы Натальи Семёновой, она же Сабрина Амо
В традиционном зимнем празднике приняли участие 11 команд
Три миллиона рублей будут направлены на доработку фильма
Ночные температуры местами будут достигать -44 градусов
В предпраздничные выходные улан-удэнцы смогли найти для себя новые книги почти даром
В Улан-Удэ общественники посетили изолятор МВД
Специалисты рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребёнка
«Сейчас это милое создание уже прошло все возможные адаптации и карантины», отмечают в зоогалерее
В семье заболела бабушка Люда