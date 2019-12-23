Жителям Бурятии напомнили об обязательной маркировке меховых изделий

Обязательной маркировке подлежат предметы одежды из натурального меха



Управление Роспотребнадзора по Бурятии продолжает контроль за оборотом на территории республики швейных меховых изделий по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». Такие предметы одежды должны быть промаркированы контрольными идентификационными знаками (КИЗ).



- Напоминаем, что обязательная маркировка изделий из натурального меха КИЗ предусмотрена для предметов одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Правила о маркировке касаются всех предметов одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха, поступающих в продажу на территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



К предметам одежды не относятся перчатки, рукавицы и митенки (перчатки без пальцев) с натуральным мехом, головные уборы или их части, спортивная одежда, обувь с натуральным мехом.



Исключение также составляют те предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов и прочее).



При маркировке товаров КИЗ используются следующие способы и порядок их нанесения на товар: вшивной, клеевой, накладной (навесной).



Отсоединение и нарушение целостности контрольного (идентификационного) знака от маркированного товара производить запрещено.



Также запрещено повторно наносить КИЗ на другой товар.



- Меховые изделия могут быть изготовлены как на территории Евразийского экономического союза, так и за его пределами. На территорию России предприниматели должны ввозить меховые изделия уже с идентификационными знаками. Для этого разработаны КИЗ красного цвета, а для отечественной продукции – зелёного. Каждой шубе или дублёнке в процессе маркировки присваивается уникальный номер, содержащийся на микросхеме, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Маркировку меховых изделий наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык.



Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование продукции; наименование страны-изготовителя;

- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; размер изделия; состав сырья;

- товарный знак (при наличии);

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; дату изготовления;

- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный); символы по уходу за изделием;

- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости);



Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке. Для импортных товаров допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв латинского алфавита.









