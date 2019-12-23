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Жителям Бурятии напомнили об обязательной маркировке меховых изделий

Жителям Бурятии напомнили об обязательной маркировке меховых изделий
Общество,  Фото:pixabay.com
Обязательной маркировке подлежат предметы одежды из натурального меха

Управление Роспотребнадзора по Бурятии продолжает контроль за оборотом на территории республики швейных меховых изделий по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха». Такие предметы одежды должны быть промаркированы контрольными идентификационными знаками (КИЗ).

- Напоминаем, что обязательная маркировка изделий из натурального меха КИЗ предусмотрена для предметов одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Правила о маркировке касаются всех предметов одежды, частей одежды и принадлежностей к одежде из натурального меха, поступающих в продажу на территории Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

К предметам одежды не относятся перчатки, рукавицы и митенки (перчатки без пальцев) с натуральным мехом, головные уборы или их части, спортивная одежда, обувь с натуральным мехом.

Исключение также составляют те предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки (воротник, отвороты, манжеты, оторочка карманов и прочее).

При маркировке товаров КИЗ используются следующие способы и порядок их нанесения на товар: вшивной, клеевой, накладной (навесной).

Отсоединение и нарушение целостности контрольного (идентификационного) знака от маркированного товара производить запрещено.

Также запрещено повторно наносить КИЗ на другой товар.

- Меховые изделия могут быть изготовлены как на территории Евразийского экономического союза, так и за его пределами. На территорию России предприниматели должны ввозить меховые изделия уже с идентификационными знаками. Для этого разработаны КИЗ красного цвета, а для отечественной продукции – зелёного. Каждой шубе или дублёнке в процессе маркировки присваивается уникальный номер, содержащийся на микросхеме, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Маркировку меховых изделий наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык.

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:
- наименование продукции; наименование страны-изготовителя;
- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; размер изделия; состав сырья;
- товарный знак (при наличии);
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; дату изготовления;
- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный); символы по уходу за изделием;
- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости);

Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке. Для импортных товаров допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв латинского алфавита.




Роспотребнадзор
 
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