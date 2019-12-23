В Иркутске провели всероссийский конкурс пианистов

В нём участвовали представители Бурятии и Забайкальского края



В Иркутске в третий раз прошёл всероссийский конкурс пианистов «Русское скерцо». В этом году заявки на участие в конкурсе подали 73 участника, среди которых были пианисты из Иркутской области и Красноярского края, Республики Бурятия, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия).



По итогам конкурса гран-при III всероссийского конкурса пианистов «Русское скерцо» завоевала Ярослава Юрсакова, учащаяся Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена, класс преподавателя Натальи Венгер. Лауреатами I степени стали юные музыканты из Иркутска: Александр Краснов (Детская школа искусств №9), Арина Чемусова (Детская музыкальная школа №3) и Егор Шиповаленко (Детская музыкальная школа №1).



Участников конкурса оценивало высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли профессор высшей школы музыки имени Бухмана-Меты (Тель-Авивский университет, Израиль) Марк Шавинер; заслуженная артистка России, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Наталия Трулль; заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель предметно-цикловой комиссии «Специальное фортепиано» Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена Наталья Венгер; заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Иркутского областного музыкального колледжа имени Ф. Шопена Анастасия Дурбажева.



Кроме того, в рамках III всероссийского конкурса пианистов «Русское скерцо» для учащихся прошли мастер-классы и лекции по истории фортепианного исполнительства, которые провели члены жюри. Также состоялся круглый стол с преподавателями, на котором обсуждали вопросы развития музыкального фортепианного искусства в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.

