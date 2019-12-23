На выходных в Бурятии прошло несколько лыжных соревнований

Общество, Фото: пресс-служба федерации лыжных гонок РБ

Они состоялись в Прибайкальском, Кабанском районах и городе Улан-Удэ



21 декабря в селе Кома Прибайкальского района Республики Бурятия на лыжной трассе по реке Итанца прошли XI-е соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти почётного мастера спорта СССР О.А. Харитонова. Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок РБ.



Более 200 лыжников от совсем юных до ветеранов и аксакалов лыжного спорта из Прибайкальского, Заиграевского, Кабанского, Иволгинского районов, города Улан-Удэ приняли участие в гонке. Для всех категорий возрастов были определены свои дистанции, которые участники должны были преодолеть коньковым ходом.



Победителями гонки стали:

- у девушек 2008 г.р. и младше на дистанции 2 км – Лина Дерюгина (Заиграевская ДЮСШ);

- у девушек 2006-2007 гг.р. на дистанции 2 км – Даша Пушкарёва (Заиграевская ДЮСШ);

- у девушек 2004-2005 гг.р. на дистанции 3 км – Татьяна Ивченко (Каменская СОШ);

- у девушек 2002-2003 гг.р. на дистанции 3 км – Юля Дятлова (Селенгинская СШ);

- у женщин 1989-2001 гг.р. на дистанции 3 км – Влада Яковлева (Заиграевская ДЮСШ);

- у женщин 1970-1988 гг.р. на дистанции 3 км – Анна Самарцева (КЛЛ «Соболь»);

- у женщин 1959 г.р. и старше на дистанции 2 км – Любовь Климова (Иволгинский район);

- у юношей 2008 г.р. и младше на дистанции 2 км– Максим Скобликов (Улан-Удэ, СШ №4);

- у юношей 2006-2007 гг.р. на дистанции 3 км – Георгий Котов (Селенгинская СШ);

- у юношей 2004-2005 гг.р. на дистанции 5 км – Кирилл Шумейко (Улан-Удэ, СШ №4);

- у юношей 2002-2003 гг.р. на дистанции 5 км – Данил Высоцкий (Каменская СОШ);

- у мужчин 1989-2001 гг.р. на дистанции 5 км – Игорь Тибейкин (Улан-Удэ, СШ №4);

- у мужчин 1970-1988 гг.р. на дистанции 5 км – Сергей Хмелёв (Турунтаево);

- у мужчин 1960-1969 гг.р. на дистанции 5 км – Андрей Оленников (КЛЛ «Соболь»);

- у мужчин 1959 г.р. и старше на дистанции 3 км – Валерий Мироманов (Каменская СОШ).



Днём ранее в Улан-Удэ на лыжной базе «Снежинка» состоялись традиционные 31-е республиканские соревнования по лыжным гонкам, посвящённые памяти мастера спорта СССР И.А. Анненкова.



Победителями в возрастных категориях стали:

- у девушек 2008 г.р. и младше на дистанции 2 км классическим стилем – Лина Дерюгина (Заиграевский район);

- у юношей 2008 г.р. и младше на дистанции 2 км классическим стилем – Кирилл Доржиев (Заиграевский район);

- у девушек 2006-2007 гг.р. на дистанции 2 км классическим стилем – Валентина Трофимова (Заиграевский район);

- у юношей 2006-2007 гг.р. на дистанции 2 км классическим стилем – Павел Соколов (Заиграевский район);

- у девушек 2004-2005 гг.р. на дистанции 3 км классическим стилем – Надежда Масович (Закаменск);

- у юношей 2004-2005 гг.р. на дистанции 3 км классическим стилем – Александр Чернышов (Улан-Удэ, СШ №4);

- у девушек 2002-2003 гг.р. на дистанции 3 км классическим стилем – Мария Серебренникова (Улан-Удэ, СШ №4);

- у юношей 2002-2003 гг.р. на дистанции 3 км классическим стилем – Георгий Коробченко (Гусиннозёрск, СШОР);

- у женщин 2001 г.р. и старше на дистанции 3 км классическим стилем – Дарья Мурзина (Мухоршибирская СШ);

- у мужчин 2001 г.р. и старше на дистанции 3 км классическим стилем – Игорь Тибейкин (Улан-Удэ, СШ №4).



В этот же день, 22 декабря, в посёлке Селенгинск Кабанского районе Бурятии прошёл первый этап республиканского кубка 2020 – открытое районное первенство по ориентированию на лыжах.



В сильнейших возрастных группах победителями стали хозяева соревнований – спортсмены Кабанского района Денис Ягодин и Дарья Белоусова. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».



