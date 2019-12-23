Ночные температуры местами будут достигать -44 градусов
Морозы до -44 градусов ночью и до -36 градусов днём установятся на неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Теплее будет в южных районах, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
В Бурятии во вторник и среду преимущественно без осадков, в среду и четверг местами небольшой снег. Ветер восточный с порывами до семи метров в секунду. Температура ночью -28, -33 градуса, местами -39, -44, по Прибайкалью и южным районам -19, -24 градуса. Днём -20, -25, местами -30, -35, по Прибайкалью и южным районам -11, -16 градусов.
В Бурятии ударят морозы
Общество, Фото:
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