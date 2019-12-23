В Бурятии ударят морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ночные температуры местами будут достигать -44 градусов



Морозы до -44 градусов ночью и до -36 градусов днём установятся на неделе в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Теплее будет в южных районах, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.



В Бурятии во вторник и среду преимущественно без осадков, в среду и четверг местами небольшой снег. Ветер восточный с порывами до семи метров в секунду. Температура ночью -28, -33 градуса, местами -39, -44, по Прибайкалью и южным районам -19, -24 градуса. Днём -20, -25, местами -30, -35, по Прибайкалью и южным районам -11, -16 градусов.

