В предпраздничные выходные улан-удэнцы смогли найти для себя новые книги почти даром
21 декабря во второй раз в Улан-Удэ состоялась книжная распродажа. Организаторы придерживаются экологичной идеи – книги, на которые тратятся большие природные ресурсы, не должны годами лежать на полках без дела. Они могут и должны найти новых хозяев и подарить им приятные эмоции.
Первая такая распродажа прошла в августе во дворе музея истории города. Тогда организаторы – две читающие подруги Елена Калашникова и Диана Рудакова – решили просто разгрузить свои книжные полки и устроили небольшую вечеринку для друзей, назначив на свои книги символические цены в 50, 100 и 200 рублей.
Такой формат неожиданно вызвал большой интерес среди горожан, и девушки решили повторить встречу перед Новым годом. Для новогодней распродажи организаторы выбрали более 200 книг от 20 продавцов – своих друзей и подписчиков в Instagram.
- В музее истории города в этот день прошёл настоящий уютный праздник книголюбов – за чаем или безалкогольным глинтвейном можно было обсудить прочитанные книги, рассказать о своих покупках или просто встретить давних знакомых, - рассказывают организаторы.
– Все книги на распродаже в хорошем состоянии. Их не стыдно завернуть в подарок близким или самому себе. Ведь впереди долгие каникулы. Что может доставить большее удовольствие, чем хорошая книжка? - говорит Елена Калашникова.
Популярность книжной распродажи только растёт, поэтому организаторы уже копят книги и планируют продолжение этим летом.
Новогодняя книжная распродажа прошла в Улан-Удэ
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