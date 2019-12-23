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В Улан-Удэ задержанные становятся любителями чтения в изоляторе

В Улан-Удэ задержанные становятся любителями чтения в изоляторе
Общество, 
В Улан-Удэ общественники посетили изолятор МВД

Члены общественного совета при МВД по Бурятии Александр Красовский и Биликто Дугаров посетили изолятор временного содержания управления МВД России по Улан-Удэ.

Врио начальника ИВС Булат Дмитриев рассказал общественникам нормативные требования к условиям содержания задержанных. В учреждении содержатся граждане, осуждённые к административному аресту, а также подозреваемые в совершении преступлений. В день посещения в учреждении содержалось 46 граждан. Большая часть задержанных – это граждане, осуждённые к административному аресту за вождение транспортных средств в состоянии опьянения.

Члены общественного совета осмотрели камеры и побеседовали с задержанными. Жалоб в адрес условий содержания не поступило. Как отметили сами задержанные, большую часть времени они проводят за чтением художественной литературы.

По результатам посещения общественники отметили, что условия содержания задержанных и соблюдение их прав соответствуют предъявляемым требованиям.

В адрес руководства внесено несколько предложений по улучшению условий содержания граждан. К примеру, предложено заменить лампы в приборах освещения на световые элементы нового поколения, свет от которых улучшит качество освещения камер и позволит гражданам читать книги в более комфортных условиях, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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