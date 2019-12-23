В Прибайкалье детям рассказали о безопасности

В социально-реабилитационном центре прошла противопожарная акция
В Прибайкальском районе Бурятии прошла акция по пропаганде здорового образа жизни и соблюдению правил пожарной безопасности. Мероприятие для воспитанников Прибайкальского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних провели автолюбители клуба внедорожной езды «Партизан» и специалисты противопожарной службы РБ.
Тема акции была выбрана неслучайно: пожары нередко возникают из-за шалости детей с огнём, а в преддверии новогодних праздников – в связи с обилием пиротехнической продукции – опасность возгораний возрастает многократно. Детское любопытство, отсутствие навыков обращения с огнеопасными предметами и материалами, незнание элементарных правил поведения при пожаре – всё это может стать причиной трагедии.
В стенах социально-реабилитационного центра состоялся настоящий творческий конкурс: сначала воспитанники встретили гостей песнями и праздничными стихами. После же они сами стали зрителями: команда добровольных юных пожарных Турунтаевской районной гимназии «SOS» под руководством инструктора противопожарной профилактики 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия Марии Стуковой выступила перед ребятами со спектаклем «Кошкин дом». В коротком театрализованном номере по мотивам детской сказки добровольные юные пожарные напомнили детям правила пожарной безопасности, телефоны экстренных служб, и, конечно, рассказали о правильных действиях при возникновении пожара. В ходе весёлой сценки воспитанникам центра загадывались загадки и вопросы, на которые дети отвечали хором.
В заключение организаторы провели награждение ребят за участие в республиканском конкурсе детского творчества «Безопасный новый год», в котором воспитанники центра заняли 3 место. Руководитель внедорожного клуба «Партизан» Пётр Пономарев вручил ребятам подарки, а памятные дипломы и грамоты все участники получили из рук заместителя начальника отдела пожарной профилактической и информационной работы противопожарной службы Республики Бурятия Татьяны Радикальцевой. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
В Прибайкалье детям рассказали о безопасности
Общество, Фото:
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