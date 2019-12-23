Жительница Бурятии повторила лайфхак британки, завив волосы от батареи

Пользователи Сети остались в восторге от находчивости юной жительницы Бурятии
Находчивая жительница Бурятии Александра поделилась лайфхаком для девушек. Для завивки локонов вместо привычной плойки девушка использовала батарею отопления.
Видео сначала Саша опубликовала на своей странице в соцсети, а затем оно появилось в паблике buryatia_online. Подписчики пришли в восторг от находчивости девочки.
Пользователи пишут: «Гениальное просто», «Бегу пробовать», «Отопление хорошее», «Как круто! Молодец», «Молодец, а то что электричество тратить!!!»
За четыре дня видео просмотрели более 35 тысяч раз.
Лайфхак первой в конце ноября продемонстрировала Эмили Кендалл из города Моркам в британском Ланкашире. Её видео из Facebook быстро стало вирусным, набрав более 15 тысяч репостов и 22 тысячи лайков.
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Пользователи Сети остались в восторге от находчивости юной жительницы Бурятии
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