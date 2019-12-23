Жительница Бурятии повторила лайфхак британки, завив волосы от батареи





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра (@nanashka_sashka) 18 Дек 2019 в 6:23 PST



Пользователи пишут: «Гениальное просто», «Бегу пробовать», «Отопление хорошее», «Как круто! Молодец», «Молодец, а то что электричество тратить!!!»



За четыре дня видео просмотрели более 35 тысяч раз.



Лайфхак первой в конце ноября продемонстрировала Эмили Кендалл из города Моркам в британском Ланкашире. Её видео из Facebook быстро стало вирусным, набрав более 15 тысяч репостов и 22 тысячи лайков.



Пользователи пишут: «Гениальное просто», «Бегу пробовать», «Отопление хорошее», «Как круто! Молодец», «Молодец, а то что электричество тратить!!!»За четыре дня видео просмотрели более 35 тысяч раз.Лайфхак первой в конце ноября продемонстрировала Эмили Кендалл из города Моркам в британском Ланкашире. Её видео из Facebook быстро стало вирусным, набрав более 15 тысяч репостов и 22 тысячи лайков.

Находчивая жительница Бурятии Александра поделилась лайфхаком для девушек. Для завивки локонов вместо привычной плойки девушка использовала батарею отопления.Видео сначала Саша опубликовала на своей странице в соцсети, а затем оно появилось в паблике buryatia_online. Подписчики пришли в восторг от находчивости девочки.