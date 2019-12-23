У них 3 «золота» и 2 «серебра»
В Иркутске с 21 по 22 декабря проходил открытый турнир города по кикбоксингу. Соревнование проходило в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».
В турнире принимала участие сборная Бурятии. Республику в разделах «кик-лайт», «лайт-контакт», «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком» представляли юные спортсмены: Цыренов Очир, Батуев Батор, Нимаева Виктория, Баиров Радислав и Цыренова Динара.
По итогам соревнований команда выиграла 5 медалей. Цыренов Очир занял первое место в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». Батуев Батор также стал чемпионом в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». У Нимаевой Виктории – второе место в разделе «лайт-контакт». Баиров Радислав был признан победителем в разделе «фулл-контакт». Цыренова Динара получила серебряную награду в разделе «кик-лайт». Об этом сообщает пресс-служба федерации кикбоксинга Республики Бурятия.
Юные кикбоксеры Бурятии взяли 5 медалей на турнире в Иркутске
Общество, Фото:
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