В Бурятии ГИБДД раскрыла график работы в праздники

В праздничные дни жители Бурятии смогут зарегистрировать транспорт и заменить водительское удостоверение



28 декабря 2019 года (суббота) в МРЭО ГИБДД МВД по Бурятии приём граждан осуществляться не будет.



Получить государственные услуги по замене водительского удостоверения или регистрации транспортного средства жители Бурятии могут 30 декабря (понедельник) с 08-30 до 16-15 и 31 декабря (вторник) с 08-30 до 12-30.



В новогодние праздники с 1 по 9 января 2019 года, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД МВД по Республике Бурятия (Улан-Удэ, ул. Шаляпина,18) осуществляет прием граждан и юридических лиц в следующие дни:



4 января (суббота) - с 08 час. 30 мин. до 16 час. 15 мин.;



6 января (понедельник) - с 08 час. 30 мин. до 16 час. 15 мин.



Получить государственные услуги по регистрации автотранспорта через электронный портал госуслуг можно также в регистрационном пункте по адресу: Улан-Удэ, ул. Мокрова,30.





