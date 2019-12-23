В праздничные дни жители Бурятии смогут зарегистрировать транспорт и заменить водительское удостоверение
28 декабря 2019 года (суббота) в МРЭО ГИБДД МВД по Бурятии приём граждан осуществляться не будет.
Получить государственные услуги по замене водительского удостоверения или регистрации транспортного средства жители Бурятии могут 30 декабря (понедельник) с 08-30 до 16-15 и 31 декабря (вторник) с 08-30 до 12-30.
В новогодние праздники с 1 по 9 января 2019 года, межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД МВД по Республике Бурятия (Улан-Удэ, ул. Шаляпина,18) осуществляет прием граждан и юридических лиц в следующие дни:
4 января (суббота) - с 08 час. 30 мин. до 16 час. 15 мин.;
6 января (понедельник) - с 08 час. 30 мин. до 16 час. 15 мин.
Получить государственные услуги по регистрации автотранспорта через электронный портал госуслуг можно также в регистрационном пункте по адресу: Улан-Удэ, ул. Мокрова,30.
В Бурятии ГИБДД раскрыла график работы в праздники
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