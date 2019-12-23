Бурятские лучники взяли пять медалей чемпионата СФО и ДФО

Три медали лучники завоевали в личном первенстве, две – в командном



Лучники Бурятии приняли участие в чемпионате Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по стрельбе из лука. Чемпионат проходил с 20 по 22 декабря в Красноярске, сообщает центр спортивной подготовки республики.



В личном первенстве лучники завоевали три медали.



В стрельбе из классического лука среди женщин чемпионкой турнира стала Татьяна Бадмажапова. Среди мужчин бронзовую медаль турнира завоевал Баир Цыбекдоржиев.



В блочном луке серебряным призёром стал Сергей Шенхоров.



В командных соревнованиях в стрельбе из классического лука мужская сборная в составе Баира Цыбекдоржиева, Эрдэма Цыдыпова и Санжи Халудорова заняла второе место.



Женская сборная, куда вошли Татьяна Бадмажапова, Чимита Лубсанова (РСШОР) и Номин Бальжинимаева (СШОР 10), стала третьей в стрельбе из классического лука.

