Три медали лучники завоевали в личном первенстве, две – в командном
Лучники Бурятии приняли участие в чемпионате Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по стрельбе из лука. Чемпионат проходил с 20 по 22 декабря в Красноярске, сообщает центр спортивной подготовки республики.
В личном первенстве лучники завоевали три медали.
В стрельбе из классического лука среди женщин чемпионкой турнира стала Татьяна Бадмажапова. Среди мужчин бронзовую медаль турнира завоевал Баир Цыбекдоржиев.
В блочном луке серебряным призёром стал Сергей Шенхоров.
В командных соревнованиях в стрельбе из классического лука мужская сборная в составе Баира Цыбекдоржиева, Эрдэма Цыдыпова и Санжи Халудорова заняла второе место.
Женская сборная, куда вошли Татьяна Бадмажапова, Чимита Лубсанова (РСШОР) и Номин Бальжинимаева (СШОР 10), стала третьей в стрельбе из классического лука.
Бурятские лучники взяли пять медалей чемпионата СФО и ДФО
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В семье заболела бабушка Люда
Пользователи Сети остались в восторге от находчивости юной жительницы Бурятии
В праздничные дни жители Бурятии смогут зарегистрировать транспорт и заменить водительское удостоверение
Три медали лучники завоевали в личном первенстве, две – в командном
У подразделений самой крупной городской поликлиники юбилеи в пять и десять лет
Корреспондент федерального телеканала пообщался с дольщиками, чиновниками и следователями
Ранее инвалид безуспешно пытался самостоятельно защитить свои права
Это стало возможным благодаря финансированию министерства культуры региона
В правительстве республики прошло итоговое заседание совета по развитию донорства и её компонентов
Участие бесплатное
В соцсетях набирает обороты конкурс поздравлений на родном языке
Расчистка дорог продолжается
Праздничное мероприятие состоялось в субботу
По словам журналиста Евгении Балтатаровой, инвалидов «развели» и вынудили жить на улице
Появился трейлер приключенческого фильма про золота Колчака