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Бурятские лучники взяли пять медалей чемпионата СФО и ДФО

Бурятские лучники взяли пять медалей чемпионата СФО и ДФО
Общество, 
Три медали лучники завоевали в личном первенстве, две – в командном

Лучники Бурятии приняли участие в чемпионате Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по стрельбе из лука. Чемпионат проходил с 20 по 22 декабря в Красноярске, сообщает центр спортивной подготовки республики.

В личном первенстве лучники завоевали три медали.

В стрельбе из классического лука среди женщин чемпионкой турнира стала Татьяна Бадмажапова. Среди мужчин бронзовую медаль турнира завоевал Баир Цыбекдоржиев.

В блочном луке серебряным призёром стал Сергей Шенхоров.

В командных соревнованиях в стрельбе из классического лука мужская сборная в составе Баира Цыбекдоржиева, Эрдэма Цыдыпова и Санжи Халудорова заняла второе место.

Женская сборная, куда вошли Татьяна Бадмажапова, Чимита Лубсанова (РСШОР) и Номин Бальжинимаева (СШОР 10), стала третьей в стрельбе из классического лука.
спорт стрельба из лука чемпионат ДФО
 
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