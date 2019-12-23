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В Улан-Удэ отделения поликлиники № 6 отмечают в этом году юбилеи

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У подразделений самой крупной городской поликлиники юбилеи в пять и десять лет

Завершается 2019 год, и во всех компаниях, ведомствах Бурятии сейчас подводятся итоги, в том числе в поликлинике № 6. Медицинское учреждение на сегодня является одной из самых молодых поликлиник Улан-Удэ, в то же время самой крупной. Она состоит из 11 филиалов, 20 отделений, которые оказывают медицинскую помощь тысячам пациентов Железнодорожного района города.

Несколько отделений городской поликлиники № 6 Улан-Удэ отмечают в этом году маленькие, но важные для них круглые даты. И одно из них даже справило этим летом новоселье – медицинские помещения сейчас располагаются в просторном здании. Но обо всё по порядку.

Отделению специализированной амбулаторной помощи детскому населению – 10 лет

Отделению специализированной амбулаторной помощи детскому населению поликлиники исполнилось 10 лет. И совсем недавно – этим летом - оно переехало в новое здание.

- Переехали мы в новое здание по улице Пушкина, 24 «б» этим летом, 31 августа было торжественное открытие. До 31 августа мы располагались по адресу: Гагарина, 34, в приспособленном помещении на первом этаже жилого здания. Было, конечно, тесно, потому что наша поликлиника обслуживает население – около 25 тысяч детей, это две трети детей Железнодорожного района. И, вот, с переездом на Пушкина, 24 «б» мы приобрели новое красивое здание, которое нас очень радует своими просторными помещениями, высокими потолками, - рассказала Светлана Исаева, детский невролог, заведующая отделением.

Отделение универсальное – здесь трудятся врачи различных специальностей. Всего 21 человек в коллективе – заслуженные врачи, врачи высшей категории и молодые сотрудники, перенимающие опыт у корифеев.

Медики проводят здесь ЭКГ-обследование, УЗИ-обследование.

- У нас появились новые специалисты, каждый специалист работает в своём отдельном кабинете: есть кабинеты для приёма эндокринолога, ортопеда, хирурга, у нас есть целый комплекс кабинетов для работы офтальмологов, неврологи в отдельном кабинете сидят. Работают психиатр, кардиолог, дерматолог. Есть просторные ординаторские. Ну, и большой красивый холл, в котором мы поставили новогоднюю ёлочку, которая сейчас радует наших ребятишек и их родителей, - продолжила Светлана Исаева.

В учреждении открыты перевязочные для работы хирургов, гипсовые – для работы травматологов-ортопедов. Здесь есть свой массажист. К тому же, скоро в отделении открывается физиокабинет, что будет очень удобно для маленьких пациентов – отпадёт необходимость куда-то специально ездить.

- Посетители радуются, отмечают, что у нас стало просторно, хорошо. Просто приходят не на приём, а сказать «спасибо» за то, что дети получают медицинскую помощь в таких хороших амбулаторных условиях, - заключила заведующая отделением.

Около 2 тысяч операций за 1,5 года работы

Следующему отделению, офтальмологическому центру, «стукнуло» год. Точнее 1,5 года. Он открылся в прошлом году и располагается по адресу: Комсомольская, 1 «б». И уже сейчас новый центр может похвастаться результатами, достигнутыми за относительно короткий промежуток времени.

- За это время мы по объёмам операций на твёрдом втором месте после республиканской больницы. Основным направлением является хирургия катаракты, причём плюс у нас в том, что это дневной стационар: не надо лежать в круглосуточном стационаре, то есть тратить на это время. Амбулаторная операция делается под местной анестезией на современном оборудовании. У нас на сегодняшний день стоит современная факомашина (комплекс для удаления катаракты – прим. ред.), с помощью которой мы проводим операции, - сообщил заведующий офтальмологическим центром, врач-офтальмохирург Александр Габагуев.
По его словам, центр оснащён по последним мировым стандартам.

- За это время мы сделали около 2 тысяч различных операций, сейчас работают 3 врача. Мы планируем в следующем году запустить лазерную хирургию и хирургию глаукомы. Такие планы на будущее. На данный же момент нам, к сожалению, сделать это не позволяют площади, решаем вопрос с главным врачом. Надеюсь, нам удастся увеличить объёмы и увеличить спектр оказываемой помощи, - добавил Александр Габагуев.

До этого в поликлинике № 6 оказывалась только консультативная, диагностическая помощь офтальмологов. Сейчас жители Железнодорожного района, которым требуется операция именно по этому профилю, могут рассчитывать на квалифицированную помощь в центре. Теперь им не надо обращаться в республиканскую больницу, частную клинику или ехать в Иркутск.

Отделению функциональной диагностики – 10 лет

Следующему отделению – отделению функциональной диагностики – исполнилось 10 лет.

Всё началось с того, что в 1972 году при городской поликлинике №6 открылся кабинет функциональной диагностики, где в течение двух лет проводится только ЭКГ. Затем постепенно появлялись другие методики, виды исследования. И, наконец, в сентябре 2009 года открывается Городской нейрофизиологический центр, набирается штат врачей и медсестёр.

- Внедряются новые методики: ХМ – ЭКГ, ЭНМГ, зрительные и слуховые вызванные потенциалы, эхоэнцефалография. Современные методики позволяют максимально точно определить состояние периферической нервной системы и мышц, чтобы уточнить диагноз или выявить изменения на самых ранних этапах. ЭХО-ЭГ - ультразвуковой метод диагностики позволяющий выявить структурно-пространственные изменения в полости черепа, желудочковой системе головного мозга. Суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера - это метод непрерывной регистрации ЭКГ в течение от несколько часов до суток и более, с последующей обработкой информации на компьютере, - рассказывают в отделении.

«Функциональные методы исследования, используемые в работе отделения, являются оптимальными для решения диагностических задач и являются важным помощником для постановки диагноза и принятия решения о тактике лечения», подчёркивают медики.

В июле 2017 года было принято решение о присоединении УЗИ-исследований к отделению функциональной диагностики. В итоге был увеличен перечень исследований и расширен штат медработников.

На сегодня коллектив состоит из 27 человек, среди которых 12 врачей и 12 медсестёр. Руководит отделением Марина Базарон (заведующая). Нужно отметить, что специалисты функциональной диагностики являются помощниками врачей самых различных специальностей. И из года в год здесь растёт число, как исследований, так и количество обследуемых пациентов.

- Юбилей – время подведения итогов и время постановки новых задач, возможность оглянуться в прошлое и взглянуть в будущее. Каждый пациент, который обращается к нам, должен получить самую качественную помощь на современном уровне, а для этого необходимо создать все условия. Нужно сделать ещё многое для того, чтобы наше отделение стало ещё лучше, - заключают врачи.

Молодой коллектив с самым молодым заведующим в поликлинике

Ещё одному отделению поликлиники – отделению № 4 (филиал № 4) – в этом году исполнилось 5 лет. Его работа стартовала 5 ноября 2014 года. Как говорят медики, здесь работает молодой коллектив во главе с самым молодым заведующим Артёмом Распоповым.

После окончания Читинской медицинской академии Артём Юрьевич приступил к работе в поликлинике № 6. И спустя несколько месяцев в связи с открытием нового филиала врач стал его заведующим.

На сегодня этот филиал имеет пять терапевтических участков взрослого населения и практически полностью укомплектован кадрами с начала своего образования. Ведётся приём свыше 10 тысяч жителей. Здесь проводится забор биологического материала, работают дневной стационар, процедурный кабинет.

- Наш коллектив - в числе первых по выполнению плановых показателей по диспансеризации населения, оказанию неотложной помощи, проведению профосмотров. В отделении № 4 трудятся 25 человек, к числу его работников присоединился и персонал медпункта приборостроительного объединения, - рассказали в филиале.

О поликлинике № 6

За последние годы коллектив медучреждения добился впечатляющих результатов, одним из которых является подтверждение международного сертификата оказания медпомощи населению. В 2015 году поликлиника первой в России получила международный золотой сертификат по организации оказания первичной медико-санитарной помощи.

В настоящее время в поликлинике работают 35 подразделений, в том числе 5 центров по оказанию специализированной помощи: это городской нейрофизиологический центр, центр амбулаторной хирургии, центр медицинской реабилитации, служба раннего вмешательства «Лучик», офтальмологический центр.

Мощность поликлиники составляет свыше тысячи человек в смену, занимаемая площадь – более восьми тысяч квадратных метров. Учреждение обслуживает более 90 тысяч человек.

- У поликлиники № 6 богатая история, за четверть века со дня образования единого объединённого медучреждения она прошла большой путь. И, конечно же, её основное богатство – это люди, которые создавали эту историю и внесли большой вклад в развитие и становление городского здравоохранения, - отметили в самой поликлинике.


Главный врач, администрация и сотрудники поликлиники поздравляют жителей Железнодорожного района, города Улан-Удэ с наступающим Новым годом и желают здоровья, долголетия, счастья и успехов в делах.



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