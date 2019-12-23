 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Декабря

22 Декабря

Популярное

В Бурятии инвалиду закрыли доступ к общей кухне

В Бурятии инвалиду закрыли доступ к общей кухне
Общество,  Фото:pixabay.com
Ранее инвалид безуспешно пытался самостоятельно защитить свои права

Глава Бурятии Алексей Цыденов направил обращение уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой в защиту жилищных прав инвалида Александра после личного приёма.

Мужчина проживает в коммунальной квартире, где соседи закрыли ему доступ на общую кухню.

В предыдущие годы мужчина-инвалид пытался самостоятельно защитить свои права в суде, но безрезультатно. В связи со сменой собственника одной из комнат, который и пользовался единолично кухней, был подан иск в суд об устранении препятствий в пользовании местами общего пользования в коммунальной квартире.

Общественный представитель уполномоченного, адвокат Виктория Янцанова поддержала исковые требования инвалида в судебном заседании. Суд удовлетворил иск, судебное решение вступило в законную силу, сообщили в аппарате уполномоченного.

Как сообщал «Байкал-Daily», дикая история ущемления прав супругов-инвалидов произошла также в Улан-Удэ в июне. Соседи по коммуналке отказались пускать супружескую пару в туалет, а когда всё же открывали дверь, делали это, оскорбляя молодых людей. Тогда разрешить конфликт удалось лишь благодаря общественному резонансу, общаться с соседями приезжала омбудсмен Юлия Жамбалова.
инвалиды уполномоченный по правам человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии школьники побывали в партизанской деревне строящегося парка «Патриот»
В Бурятии школьники побывали в партизанской деревне строящегося парка «Патриот»
Общество, 23.12.2019
Визит получился увлекательным и зрелищным, заявили военные
Национальный музей Бурятии купил произведения художников
Национальный музей Бурятии купил произведения художников
Общество, 23.12.2019
Это стало возможным благодаря финансированию министерства культуры региона
В Бурятии появилось шесть тысяч новых доноров
В Бурятии появилось шесть тысяч новых доноров
Общество, 23.12.2019
В правительстве республики прошло итоговое заседание совета по развитию донорства и её компонентов
В Улан-Удэ устроят этноквиз
В Улан-Удэ устроят этноквиз
Общество, 23.12.2019
Участие бесплатное
Известные люди поздравляют с Новым годом на бурятском языке
Известные люди поздравляют с Новым годом на бурятском языке
Общество, 23.12.2019
В соцсетях набирает обороты конкурс поздравлений на родном языке
В Иркутске открыли главную городскую ёлку
В Иркутске открыли главную городскую ёлку
Общество, 23.12.2019
Праздничное мероприятие состоялось в субботу
В Бурятии мать и сын-инвалиды стали «бомжами поневоле»
В Бурятии мать и сын-инвалиды стали «бомжами поневоле»
Общество, 23.12.2019
По словам журналиста Евгении Балтатаровой, инвалидов «развели» и вынудили жить на улице
Жители Бурятии могут взглянуть на «Золото империи»
Жители Бурятии могут взглянуть на «Золото империи»
Общество, 23.12.2019
Появился трейлер приключенческого фильма про золота Колчака
Осуждённые в Иркутской области слепили снежные фигуры
Осуждённые в Иркутской области слепили снежные фигуры
Общество, 23.12.2019
Осуждённые лепят снежные фигуры, рисуют стенгазеты и готовятся к утренникам
Экстремалы устроили хоровод вокруг подводной ёлки на Байкале
Экстремалы устроили хоровод вокруг подводной ёлки на Байкале
Общество, 23.12.2019
Молодые люди устроили хоровод в воде без специальных костюмов и снаряжения
В Бурятии работники трудились без медосомтра
В Бурятии работники трудились без медосомтра
Общество, 23.12.2019
Нарушения выявила прокуратура
Жительница севера Бурятии через суд добилась справедливой очереди на переселение
Жительница севера Бурятии через суд добилась справедливой очереди на переселение
Общество, 23.12.2019
Её временное жильё признано аварийным и подлежащим сносу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Конференции
^