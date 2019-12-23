Ранее инвалид безуспешно пытался самостоятельно защитить свои права
Глава Бурятии Алексей Цыденов направил обращение уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой в защиту жилищных прав инвалида Александра после личного приёма.
Мужчина проживает в коммунальной квартире, где соседи закрыли ему доступ на общую кухню.
В предыдущие годы мужчина-инвалид пытался самостоятельно защитить свои права в суде, но безрезультатно. В связи со сменой собственника одной из комнат, который и пользовался единолично кухней, был подан иск в суд об устранении препятствий в пользовании местами общего пользования в коммунальной квартире.
Общественный представитель уполномоченного, адвокат Виктория Янцанова поддержала исковые требования инвалида в судебном заседании. Суд удовлетворил иск, судебное решение вступило в законную силу, сообщили в аппарате уполномоченного.
Как сообщал «Байкал-Daily», дикая история ущемления прав супругов-инвалидов произошла также в Улан-Удэ в июне. Соседи по коммуналке отказались пускать супружескую пару в туалет, а когда всё же открывали дверь, делали это, оскорбляя молодых людей. Тогда разрешить конфликт удалось лишь благодаря общественному резонансу, общаться с соседями приезжала омбудсмен Юлия Жамбалова.
В Бурятии инвалиду закрыли доступ к общей кухне
Общество, Фото:
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