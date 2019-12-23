Визит получился увлекательным и зрелищным, заявили военные
Недавно в военном городке Сосновый Бор в Бурятии состоялась встреча юнармейцев и учеников местных школ с командованием и военными общевойскового объединения.
Юнармейцам и школьникам представили обновлённую экспозицию исторической выставки в музее боевой славы штаба объединения и концерт с участием военнослужащих и ансамбля «Селенга».
- Также они побывали на презентации будущего военно-патриотического парка «Патриот» школьники посетили «Партизанскую деревню». Визит получился увлекательным и зрелищным. Красный уголок, медицинский пункт, оружие, форма времён Великой Отечественной войны, все это позволило ребятам окунуться в атмосферу партизанского движения того времени, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Всего во встрече приняли участие около 150 юнармейцев и школьников из Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», парк «Патриот» появится на острове Комсомольский в Улан-Удэ. Территория парка составляет 32 гектара и по проекту разбита несколько зон. Изначально его собирались строить в парке «Юбилейный». Однако улан-удэнцы выступили против, грозя устроить митинг против возведения объекта в парке. Недовольства также активно высказывались в соцсетях. После этого было решено отказаться от «Патриота» в парке, и после обсуждений был выбран остров Комсомольский.
В Бурятии школьники побывали в партизанской деревне строящегося парка «Патриот»
Общество, Фото:
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