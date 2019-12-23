Национальный музей Бурятии купил произведения художников

Это стало возможным благодаря финансированию министерства культуры региона
В 2019 году Национальный музей республики приобрёл произведения декоративно-прикладного искусства художников Бурятии. Об этом сообщается в официальной группе музея в соцсети.
- Это стало возможным благодаря финансированию по закупу от министерства культуры Бурятии, - отмечается здесь.
Также в Сети представлены снимки работ семи авторов, купленных музеем.
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