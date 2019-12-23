Национальный музей Бурятии купил произведения художников

Также в Сети представлены снимки работ семи авторов, купленных музеем.















В 2019 году Национальный музей республики приобрёл произведения декоративно-прикладного искусства художников Бурятии. Об этом сообщается в официальной группе музея в соцсети.- Это стало возможным благодаря финансированию по закупу от министерства культуры Бурятии, - отмечается здесь.