В Улан-Удэ устроят этноквиз

Участие бесплатное



Улан-удэнцев приглашают принять участие в этноквизе, посвящённом истории и интересным местам Бурятии.

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- Узнаем много интересных и необычных фактов об Улан-Удэ и Бурятии, вспомним известных земляков и просто интересно проведём предновогоднюю среду, - отмечают организаторы.



Чтобы принять участие в квизе нужно собрать команду от 4 до 6 человек и зарегистрироваться в комментариях под постом о мероприятии на странице туристского информационного центра «Байкал» в Facebook.

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Викторина состоится 25 декабря в ТРЦ «Пионер».



Участие бесплатное, а команды победителей и призёров получат подарки.





