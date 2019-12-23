За сутки на дороги Улан-Удэ высыпали 282 тонны песка

Расчистка дорог продолжается



С 23 часов вечера дороги Улан-Удэ от снега расчищали четыре трактора-щётки, четыре автогрейдера. Для уборки и погрузки снега были задействованы: трактор с роторной установкой, снегопогрузчик, пять большегрузных самосвалов.



После зачистки снега на линию вышли восемь пескоразбрасывательных машин, 17 самосвалов и четыре мини-погрузчика. Три машины направлены для доставки песка на пескобазы. Использовано 282 тонны песка.



Уборка снега продолжается, сообщает комитет городского хозяйства.





