В Иркутске открыли главную городскую ёлку

Праздничное мероприятие состоялось в субботу



21 декабря в сквере имени Кирова в Иркутске открылась главная городская новогодняя ёлка. В мероприятии приняли участие более трёх тысяч человек.



Новогодняя ель в этом году традиционно оформлена в стиле русских мотивов. Ледовое оформление городка в сквере имени Кирова посвящено популярным мультипликационным персонажам. Установлено 20 фигур, световой фонтан, горки, лабиринт, фотозона.



Кроме этого в сквере открылась резиденция деда Мороза, посетить её могут все желающие до 7 января. По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска состоялся красочный фейерверк.



Ещё одним местом новогодних торжеств станет залив Якоби. В воскресенье здесь прошло открытие зимнего сезона. К Новому году готов также остров Конный, здесь уже состоялось открытие катка, который в этом году получил праздничное световое оформление.



Кроме того, новогодние мероприятия пройдут во всех административных округах Иркутска: 24 декабря – на улице Урицкого в Правобережном округе, 27 декабря – на бульваре Постышева в Октябрьском округе и 31 декабря на площади у бассейна «Кристалл» в Ленинском округе. В пятницу прошло открытие главной ёлки в районе рощи «Звёздочка» в Свердловском округе, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

