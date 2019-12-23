Праздничное мероприятие состоялось в субботу
21 декабря в сквере имени Кирова в Иркутске открылась главная городская новогодняя ёлка. В мероприятии приняли участие более трёх тысяч человек.
Новогодняя ель в этом году традиционно оформлена в стиле русских мотивов. Ледовое оформление городка в сквере имени Кирова посвящено популярным мультипликационным персонажам. Установлено 20 фигур, световой фонтан, горки, лабиринт, фотозона.
Кроме этого в сквере открылась резиденция деда Мороза, посетить её могут все желающие до 7 января. По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска состоялся красочный фейерверк.
Ещё одним местом новогодних торжеств станет залив Якоби. В воскресенье здесь прошло открытие зимнего сезона. К Новому году готов также остров Конный, здесь уже состоялось открытие катка, который в этом году получил праздничное световое оформление.
Кроме того, новогодние мероприятия пройдут во всех административных округах Иркутска: 24 декабря – на улице Урицкого в Правобережном округе, 27 декабря – на бульваре Постышева в Октябрьском округе и 31 декабря на площади у бассейна «Кристалл» в Ленинском округе. В пятницу прошло открытие главной ёлки в районе рощи «Звёздочка» в Свердловском округе, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
В Иркутске открыли главную городскую ёлку
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