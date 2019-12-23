В Бурятии мать и сын-инвалиды стали «бомжами поневоле»

По словам журналиста Евгении Балтатаровой, инвалидов «развели» и вынудили жить на улице



Недавно журналист Евгения Балтатарова опубликовала в социальных сетях пост о двух жителях Бурятии – Дариме и её сыне Аюре, которые вынужденно оказались на улице. Им негде жить, и по словам журналистки, именно равнодушные чиновники подтолкнули семью к бездомной жизни.



Евгения Балтатарова рассказала, что получила сообщение от Даримы в соцсетях. Та рассказала, что она и её сын 20-летний Аюр живут сейчас на вокзале. Усложняет ситуацию то, что оба – инвалиды детства. Все их вещи умещаются в двух пакетах, нет зимней одежды, нет лекарств.



Дарима родилась с тяжёлым диагнозом, в 27 лет родила сына, тоже с диагнозом. Через несколько лет они переехали из села Первомаевка Заиграевского района в Улан-Удэ, где Аюр учился в коррекционной школе. В столице республики они снимали квартиру, родной дом в селе бабушка Аюра продала и уехала в Забайкальский край. После смерти бабушки квартира оказалась переписана на невестку.



- Дарима не расстраивалась, была небольшая пенсия, на которую можно было жить вдвоём в городе. К тому же, с 2008 года они стояли в очереди на жилье и к 2016 году были первыми. Но, мы же живём в Бурятии. Ничего не бывает просто. В 2017 году Аюр закончил Бурятский информационно-экономический колледж с квалификацией повар второго разряда. Начались проблемы с деньгами. Жить в городе становилось дороже с каждым годом, пенсия при этом не успевала расти. В какой-то момент Дарима взяла кредит и не смогла с ним расплатиться в срок. Банк через судебный приказ и приставов начал удерживать и так небольшую пенсию инвалидов, естественно, включив в сумму долга все максимальные пени и штрафы. Платить за квартиру, в которой они жили последние годы, уже было невозможно. Так, с мая мама и сын стали фактически бездомными, - пишет Евгения Балтатарова.



По словам Даримы, чиновники неохотно, но встречались с ними, в минсозащите их отправили в гостиницу для бомжей «Шанс», где местные мужчины с тяжёлым прошлым начали издеваться над тихим парнем. Отправляли их и в Дом колясочников и даже в Баргузин на лесоповал.



Евгения пишет, что несмотря на все имеющиеся документы, подтверждающие право Даримы и Аюра на жильё, ни прокуратура, ни депутаты или уполномоченные – не вступились за них, а скорее обдурили и проигнорировали.



В 2016 году прокурор района от имени Даримы и её несовершеннолетнего сына обратился с иском к министерству имущественных отношений с требованием обязать предоставить на условиях социального найма жилое благоустроенное помещение размером не менее 36 квадратных метров. В уточнении иска было сказано, что жилье необходимо в Улан-Удэ, так как из Заиграевского района и села Первомаевка неоднократно приходили отписки, что у муниципальных образований нет муниципального жилья и не будет в обозримом будущем.



Суд иск принял. Были привлечены в соответчики правительство Бурятии, администрация Улан-Удэ, министерство финансов России, министерство финансов Бурятии. Состоялось открыток заседание, на котором было заявлено, что Дарима отказывается от исковых требований.



Выяснилось, что написать отказ Дариме посоветовали, убедив, что произошла ошибка – иск якобы подали не в тот суд. «Естественно, никто никуда не подал потом, потому, что это был мерзкий развод», - пишет Евгения.



Она заявила, что необходимо провести разбирательство. Евгения считает, что сейчас нужно обращаться напрямую в Генеральную прокуратуру. А пока Дарима и Аюр срочно ищут жильё – им нельзя оставаться на улице без зимней верхней одежды.



- Их нужно срочно забирать с улицы. Улица быстро поглощает людей. Она опасна, особенно для таких как Дарима и Аюр.



ps: Лично правительству Бурятии. Домик Наговицына тоже сойдёт. Он построен на бюджетные деньги, и он пустует. Или слишком жирно для людей, которых вы обманули? – написала журналистка.



В комментариях пользователи Сети интересовались, как можно помочь Дариме и Аюру. Евгения добавила, что Дарима накануне встретила зампреда правительства по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова. Тот лишь поинтересовался, откуда женщина знает журналистку.



- Это всё, что его интересовало. А то, что люди уже больше недели на улице живут. Неинтересно, да? Главное поинтересоваться откуда ноги растут у скандала. Кстати, он оказывается был на встрече Даримы с Цыденовым и ситуацию прекрасно знает. Все знают, и ничего делать не хотят, - заключила Евгения Балтатарова.



По всем вопросам и предложениям обращаться по номеру 89834359050.

