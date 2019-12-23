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Жители Бурятии могут взглянуть на «Золото империи»

Жители Бурятии могут взглянуть на «Золото империи»
Общество, 
Появился трейлер приключенческого фильма про золота Колчака

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сняли фильм «Золото империи» про поиски остатков золота Колчака времён гражданской войны. Автором кинокартины стал известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев.

Сегодня, 23 декабря, на своей странице в Facebook он опубликовал трейлер кино.

- Наконец вы можете получить представление о фильме, его настроении, интонации, увидеть любимых актёров в новых ролях и дебют талантливых людей, - написал Юрий Ботоев.


Фильм снимали более полугода. По словам автора фильма, «ещё чуть-чуть и всё будет готово к премьере», которая состоится в 2020 году. Дата приурочена к 100-летию таинственного исчезновения золотого запаса Российской Империи.

По сюжету фильма, пятеро молодых людей отправляются на поиски легендарного золота Колчака по карте, случайно найденной в запасниках музея. Каждый кладоискатель преследует свои цели, однако трагическая случайность меняет все их планы и заставляет действовать по жестоким правилам «золотой лихорадки». Неожиданно в поиски экспедиции властно врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых провидчески говорит одна из охотниц за золотыми слитками. Красные и белые, измотанные гражданской войной, тоже имеют свои планы на золото Верховного правителя России.

В кинокартине снимались актёры Русского Драматического театра Владимир Барташевич, Дмитрий Тарбеев, Анастасия Турушева, Алёна Байбородина, Батор Доржиев, Олег Петелин, а также Игорь Озеров, Юрий Кобычев и многие другие. Кроме того, в съёмках участвовал известный в Бурятии бывший сумоист Анатолий Михаханов.


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