Осуждённые в Иркутской области слепили снежные фигуры

В преддверии праздника в исправительных колониях проводят конкурс снежных фигур. Каждый отряд готовит символ года из снега. Оценивает работы жюри, куда входят члены попечительских советов и начальники учреждений.





В исправительных учреждениях в Иркутской области осуждённые готовятся к встрече Нового года.Осуждённые украшают жилище, рисуют поздравительные стенгазеты, готовят программы для новогодних утренников, в которых примут участие родственник осуждённых, сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.