Осуждённые в Иркутской области слепили снежные фигуры

Осуждённые лепят снежные фигуры, рисуют стенгазеты и готовятся к утренникам
В исправительных учреждениях в Иркутской области осуждённые готовятся к встрече Нового года.
В преддверии праздника в исправительных колониях проводят конкурс снежных фигур. Каждый отряд готовит символ года из снега. Оценивает работы жюри, куда входят члены попечительских советов и начальники учреждений.
Осуждённые украшают жилище, рисуют поздравительные стенгазеты, готовят программы для новогодних утренников, в которых примут участие родственник осуждённых, сообщает пресс-служба областного ГУФСИН.
Осуждённые лепят снежные фигуры, рисуют стенгазеты и готовятся к утренникам
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