Экстремалы устроили хоровод вокруг подводной ёлки на Байкале





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Лесной🧔🏼❄🌲 (@egor_lesnoy) 20 Дек 2019 в 2:55 PST



Короткий бодрящий ролик был опубликован также в бурятском паблике ves_ulan_ude_. Одни пользователи восхитились новогодними «танцами», другие сочли их опасными для жизни:



«Вот отморозки»

«Главное, чтобы они эту ёлку пластиковую не оставили на дне Байкала»

«От одного видео мурашки по телу»

«Ну, вы ребята молодцы»

«С ума сойти»

«Одно слово «сибиряки», да ещё и приколисты»

Короткий бодрящий ролик был опубликован также в бурятском паблике ves_ulan_ude_. Одни пользователи восхитились новогодними «танцами», другие сочли их опасными для жизни:«Вот отморозки»«Главное, чтобы они эту ёлку пластиковую не оставили на дне Байкала»«От одного видео мурашки по телу»«Ну, вы ребята молодцы»«С ума сойти»«Одно слово «сибиряки», да ещё и приколисты»

Экстремалы устроили на дне Байкала хоровод у ёлки. Опубликовал видео «подводных танцев» житель Иркутской области Егор Лесной в Instagram.- Ёлка на дне Байкала. Подходит к своему логическому завершению 2019 год, время сдавать долги по работе, просить прощения у всех, кого ненароком обидели, и успевать сделать то, что ещё не успели. Итоги я буду подводить чуть позже, а сегодня хотел бы показать то, что мы успели снять пока год ещё не закончился, с нашим средним составом команды «Горячие головы», - написал молодой человек.Парни устроили хоровод в воде без специальных костюмов и снаряжения.- Смотрите ролик о том, как мы установили ёлку на дне Байкала и проводили вокруг неё подводный хоровод без гидрокостюмов, аквалангов и регистрации через СМС. Всех с наступающим 2020 годом, - добавляет он.