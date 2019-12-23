В Бурятии работники трудились без медосомтра

Нарушения выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, «Еравнинское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства» и сельского потребительского кооператива «Сосново-Озерский Рабкооп» нарушает закон об охране труда.
Вопреки законодательству 34 работника унитарного предприятия не проходили периодические медицинские осмотры и были допущены к выполнению трудовых обязанностей.
В потребительском кооперативе рабочий не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, кольчужными перчатками и фартуком.
Руководителям предприятий внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также в отношении руководителей возбуждены административные дела, им назначены штрафы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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