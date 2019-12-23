Жительница севера Бурятии через суд добилась справедливой очереди на переселение

Её временное жильё признано аварийным и подлежащим сносу
Жительница Северо-Байкальского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её жилищных прав.
Женщине в 1982 году в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали предоставлено временное жилье, которое в последующем признано аварийным и подлежащим сносу.
- Комиссией по формированию очерёдности расселения многоквартирных домов в апреле текущего года принято решение о включении пенсионерки в очерёдность расселения из аварийных домов на общих основаниях. Однако ранее решением жилищной комиссии администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» женщина включена в список лиц, имеющих право на получение жилья в первоочередном порядке, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суд было направлено заявление об установлении факта предоставления временного жилого помещения заявительнице в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали. Исковые требования удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.
Нарушения выявила прокуратура
Её временное жильё признано аварийным и подлежащим сносу
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