В Бурятии осуждённому незаконно сократили условный срок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Возбуждено уголовное дело



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Хоринска нарушала уголовно-исполнительное законодательство.



Установлено, что специалист администрации поселения, являясь ответственным за исполнение осуждёнными наказания в виде обязательных работ, внёс заведомо ложные сведения в табель учёта отработанного времени в отношении одного осуждённого. Таким образом ему уменьшили срок отбытия назначенного судом условного наказания.



Материалы проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело за служебный подлог.



Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

