В Бурятии осуждённому незаконно сократили условный срок

Возбуждено уголовное дело
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Хоринска нарушала уголовно-исполнительное законодательство.
Установлено, что специалист администрации поселения, являясь ответственным за исполнение осуждёнными наказания в виде обязательных работ, внёс заведомо ложные сведения в табель учёта отработанного времени в отношении одного осуждённого. Таким образом ему уменьшили срок отбытия назначенного судом условного наказания.
Материалы проверки направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело за служебный подлог.
Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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