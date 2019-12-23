Лесоруб с приятелями вырубил деревьев на 1,5 миллиона рублей
В декабре 2018 года Гусиноозерский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они признаны виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Осуждённым назначено наказание до 4 лет лишения свободы. Преступлением причинён ущерб лесному фонду в сумме 1,5 миллиона рублей.
«Чёрным лесорубам» предъявлен иск о возмещении материального ущерба.
Гусиноозерский городской суд удовлетворил исковое заявление о взыскании с ответчиков в солидарном порядке суммы ущерба.
Один из злоумышленников пытался обжаловать приговор, но апелляционным определением Верховного суда Бурятии жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда – без изменения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии «чёрный лесоруб» не хотел выплачивать материальный ущерб
Общество, Фото:
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