В Бурятии «чёрный лесоруб» не хотел выплачивать материальный ущерб

Лесоруб с приятелями вырубил деревьев на 1,5 миллиона рублей



В декабре 2018 года Гусиноозерский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они признаны виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Осуждённым назначено наказание до 4 лет лишения свободы. Преступлением причинён ущерб лесному фонду в сумме 1,5 миллиона рублей.



«Чёрным лесорубам» предъявлен иск о возмещении материального ущерба.



Гусиноозерский городской суд удовлетворил исковое заявление о взыскании с ответчиков в солидарном порядке суммы ущерба.



Один из злоумышленников пытался обжаловать приговор, но апелляционным определением Верховного суда Бурятии жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда – без изменения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.







