По данным Бурятского гидрометцентра, 23 декабря по республике преимущественно без осадков
Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 27-32, местами 37-42, по северным районам до 46, морозные туманы и дымка, днём 20-25, местами 28-33. По южным и юго-западным районам при облачности ночью 21-26, днём 16-21 мороза. По Прибайкалью ночью 15-20, днём 10-15 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 27-29, днём 20-22 мороза.
В Улан-Удэ днём до -22
Общество, Фото:
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