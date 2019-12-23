В Улан-Удэ днём до -22

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 декабря по республике преимущественно без осадков



Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 27-32, местами 37-42, по северным районам до 46, морозные туманы и дымка, днём 20-25, местами 28-33. По южным и юго-западным районам при облачности ночью 21-26, днём 16-21 мороза. По Прибайкалью ночью 15-20, днём 10-15 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 27-29, днём 20-22 мороза.

