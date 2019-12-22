«Львёнок» - это нечто»: Сотрудники Иркутского электротранспорта оценили новые трамваи в Улан-Удэ

Иркутяне «обкатали, обтрогали, облазили и обфотали» новых «Львят»
Сотрудники Иркутского электротранспорта побывали в Улан-Удэ оценили новые трамваи 71-911ЕМ «Львёнок». Своими впечатлениями иркутяне поделились, высказавшись в соцсети.
- «Львёнок» - это нечто. Очень красивый внешне вагон. Внутри он обладает высочайшим уровнем комфорта для пассажира. Сидения расположены по формуле 2+2 либо 1.5+2. Проход немного узковат при высокой наполняемости пассажиров в час пик, но это нивелируется количеством сидячих мест, коих в вагоне 40 штук, - написали сотрудники Иркутского электротранспорта.
Также они оценили расстояние между сиденьями. Им оно показалось большим: «Можно скатиться на поясницу и дремать полулежа, при этом ноги не будут вжиматься в спинку впереди стоящего сидения».
Им понравилось информационное табло, которое показывает информацию о местонахождении вагона, остановках, местное время, скорость движения и время до остановки.
- Рекламой это дело особо не засорено, что однозначно в плюс,- отметили иркутяне.
Улан-удэнцы уже привычно пользуются кнопки открытия дверей, как и USB-порты для зарядки телефонов. На это также обратили внимание сотрудники Иркутского электротранспорта.
- Ходовая часть также хороша: вагоны на перегонах гоняют в среднем со скоростью 40-50 км/ч (в одном месте разогнались до 70), что позволяет спокойно обгонять пробки, всякие дурацкие маршрутки и прочее. На отремонтированных путях вагон практически бесшумен, слышно только «подвывание» двигателя, - продолжили гости из соседнего региона.
Также им понравился низкий пол, по мнению иркутян, таким образом «создаётся полноценная безбарьерная среда».
- Итог: С добрым умыслом завидуем нашим коллегам из МУП «Управление трамвая» Улан-Удэ, - заключили сотрудники Иркутского электротранспорта.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 «Львят» были закуплены за счёт «единой» дальневосточной субсидии. На покупку новых трамваев было выделено более 498 миллионов рублей.
«Львёнок» - это нечто»: Сотрудники Иркутского электротранспорта оценили новые трамваи в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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