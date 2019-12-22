Автоинспекторы побывали в гостях у воспитанников детского сада «Огонёк»
Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Бичурскому району Бурятии провели занятие с воспитанниками детского сада «Огонёк». Полицейские рассказали ребятам о соблюдении правил дорожной безопасности и пользе ношения ярких светоотражающих элементов.
Сами дошкольники представили сотрудникам ГИБДД ответное выступление, которое они подготовили вместе с музыкальным руководителем Натальей Галко. Юные пешеходы спели песни про светофор и дорожные знаки. Также в творческой форме показали правила поведения в разных дорожных ситуациях.
Автоинспекторы поблагодарили детсадовцев за отличные знания правил дорожной безопасности и попросили их всегда быть внимательными на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД рассказали детсадовцам о дорожной безопасности
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