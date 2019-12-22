Житель Бурятии кочергой избил знакомого

Потерпевший простил мужчину и просил прекратить уголовное дело



Житель села Курумкан, Курумканского района Бурятии, металлической кочергой избил своего приятеля. Потерпевшему причинены множественные скальпированные раны, ушиб головного мозга, множественные кровоподтеки верхних и нижних конечностей, туловища, передней брюшной стенки.



Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, потерпевший просил прекратить дело в связи с примирением сторон.



Суд признал его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, и приговорил к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года.



Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.



