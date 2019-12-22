Возбуждены административные дела
В Бурятии в древесине двух организаций карантинных специалисты Бурятского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» обнаружили вредных организмов.
В партиях лесоматериалов общим объёмом 65 кубических метров, принадлежащих ООО «Юрит» из Кижингинского района и ООО «Сити-Трейд» из Баунтовского эвенкийского района, выявлены живые личинки малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением.
В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии в древесине лесозаготовителей обнаружили вредителей
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