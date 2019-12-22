УФСИН Бурятии проведёт «прямую линию»

Мероприятие состоится во вторник



24 декабря в УФСИН России по Бурятии состоится «прямая линия» по вопросам обеспечения прав и законных интересов осуждённых.



Задать вопросы и получить ответы желающие смогут с 10 до 12 часов по телефону 8(3012) 288-584. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

