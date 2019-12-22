По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике переменная облачность
Ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7, местами 8-13 м/с. Температура ночью 27-32, по южным, центральным районам местами 19-24, по северным районам 37-42, по южному Прибайкалью 13-18, днем 16-21, по Прибайкалью, местами по южным районам 8-13, по северным районам 26-31 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 22-24, днём 16-18 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, Фото:
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