Ему грозит административный штраф
При попытке переброса предметов через основное ограждение на территорию лечебно-исправительного учреждения № 5 в Бурятии задержан 44-летний мужчина. Он задержан на прилегающей территории.
При досмотре у него обнаружен и изъят свёрток с тремя сотовыми телефонами.
- Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Житель Бурятии пытался перебросить телефоны в исправительное учреждение
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