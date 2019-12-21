Житель Бурятии пытался перебросить телефоны в исправительное учреждение

Ему грозит административный штраф



При попытке переброса предметов через основное ограждение на территорию лечебно-исправительного учреждения № 5 в Бурятии задержан 44-летний мужчина. Он задержан на прилегающей территории.



При досмотре у него обнаружен и изъят свёрток с тремя сотовыми телефонами.



- Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

