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В Бурятии проверяют пункты продажи пиротехники

В Бурятии проверяют пункты продажи пиротехники
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
Инспекторы уделяют внимание наличию и исправности пожарной сигнализации, огнетушителей, а также наличию сертификатов соответствия

В преддверии новогодних праздников в Бурятии проходит сезонная профилактическая операция «Новый год». Сотрудники МЧС России проверяют пункты продажи пиротехники на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии, при обследовании особое внимание инспекторы уделяют наличию и исправности пожарной сигнализации, огнетушителей, а также наличию сертификатов соответствия на товары.

Специалисты напоминают жителям, что при обращении с пиротехническими изделиями запрещается:

- использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых;

- применять пиротехнические изделия (за исключением бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек) в помещении, здании, сооружении; вблизи деревьев; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

- курить рядом с пиротехническим изделием;

- бросать пиротехнические изделия в огонь, механически воздействовать на пиротехническое изделие;

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);

- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия;

- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;

- подходить и наклоняться над отработавшим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы. 
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