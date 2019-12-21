В Бурятии проверяют пункты продажи пиротехники

Общество, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

Инспекторы уделяют внимание наличию и исправности пожарной сигнализации, огнетушителей, а также наличию сертификатов соответствия



В преддверии новогодних праздников в Бурятии проходит сезонная профилактическая операция «Новый год». Сотрудники МЧС России проверяют пункты продажи пиротехники на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии, при обследовании особое внимание инспекторы уделяют наличию и исправности пожарной сигнализации, огнетушителей, а также наличию сертификатов соответствия на товары.



Специалисты напоминают жителям, что при обращении с пиротехническими изделиями запрещается:



- использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых;



- применять пиротехнические изделия (за исключением бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек) в помещении, здании, сооружении; вблизи деревьев; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;



- курить рядом с пиротехническим изделием;



- бросать пиротехнические изделия в огонь, механически воздействовать на пиротехническое изделие;



- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);



- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;



- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия;



- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;



- подходить и наклоняться над отработавшим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.

