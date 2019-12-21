Инспекторы уделяют внимание наличию и исправности пожарной сигнализации, огнетушителей, а также наличию сертификатов соответствия
В преддверии новогодних праздников в Бурятии проходит сезонная профилактическая операция «Новый год». Сотрудники МЧС России проверяют пункты продажи пиротехники на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии, при обследовании особое внимание инспекторы уделяют наличию и исправности пожарной сигнализации, огнетушителей, а также наличию сертификатов соответствия на товары.
Специалисты напоминают жителям, что при обращении с пиротехническими изделиями запрещается:
- использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых;
- применять пиротехнические изделия (за исключением бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек) в помещении, здании, сооружении; вблизи деревьев; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- бросать пиротехнические изделия в огонь, механически воздействовать на пиротехническое изделие;
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;
- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также во время работы пиротехнического изделия;
- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
- подходить и наклоняться над отработавшим изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.
В Бурятии проверяют пункты продажи пиротехники
Общество, Фото:
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