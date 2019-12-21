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В Бурятии прошёл музыкальный конкурс

В Бурятии прошёл музыкальный конкурс
Общество, 
Мероприятие прошло в Колледже искусств имени Чайковского

В концертном зале Колледжа искусств состоялись гала-концерт лауреатов и торжественная церемония награждения участников и победителей V республиканского конкурса обязательного фортепиано имени Веры Обыденной. С приветственным словом к публике обратился директор колледжа Баир Турбянов. Он отметил яркое проявление на исполнительском поприще каждого участника, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

В конкурсе приняли участие ученики детских школ искусств города Улан-Удэ, районов Бурятии - Кяхтинского, Курумканского, Кижингинского, Муйского, Селенгинского, Закаменского, Хоринского, а также студенты колледжа.

Председательствовала в жюри Наталья Шабля, заслуженный работник культуры России и Бурятии, заведующий кафедрой истории, теории музыки и обязательного фортепиано ВСГИК.

По итогам конкурса лауреатом I степени в возрастной группе до 12 лет стал учащийся ДШИ №4 Улан-Удэ Индар Шагдуров. В возрастной группе до 15 лет лучшим признано выступление Эвелины Дульской, учащейся ДШИ №14 Улан-Удэ. В возрастной группе до 19 лет победителем стал Барас Дабаев, студент Колледжа искусств имени Петра Чайковского. 
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