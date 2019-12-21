AIBA высоко оценила уровень медицинского сопровождения чемпионата в Бурятии

Чемпионат мира по женскому боксу проходил в столице Бурятии осенью 2019 года
От лица профессионального сообщества врачей Международной ассоциации бокса (AIBA) в адрес главы республики Алексея Цыденова вынесена благодарность за высокий профессиональный уровень медицинского обеспечения XI чемпионата мира по боксу среди женщин. Соревнования проходили в Бурятии в октябре 2019 года.
По мнению врачей AIBA, за всю историю проведения чемпионатов мира по боксу, медицинское обеспечение чемпионата, состоявшегося в Улан-Удэ, было одним из лучших.
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чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев остался доволен результатами спортсменок. Россиянкам удалось завоевать три золотых, одну серебряную и две бронзовых награды.
Всего в чемпионате участвовали 75 стран и больше 300 спортсменок.
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