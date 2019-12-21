Синоптики обещают в городе небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 декабря по республике: местами небольшой снег, местами по Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 27-32, при снеге 17-22, по северным районам до 35-40, днём 15-20, местами 25-30 мороза. По южной и средней части Байкала ночью 10-15, днём 7-12 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22, днём 15-17 мороза.
В Улан-Удэ днём до -17 градусов
Общество, Фото:
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