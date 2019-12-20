Свойства нового минерала могут быть полезны в микроэлектронике
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году учёные из Екатеринбурга, Новосибирска и Улан-Удэ рассказали на съезде метеоритного общества в Москве о необычной находке, сделанной в Бурятии. Они обнаружили новый минерал в железном метеорите «Уакит», найденном в республике летом 2016 года.
Тогда отмечалось, что минерал получил название уакитит по названию местности, где его обнаружили. Однако сейчас выяснилось, что новый минерал назвали в честь уральского учёного, исследователя челябинского метеорита Виктора Гроховского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета (УрФУ).
- Регистрация минерала гроховскиит - результат совместных исследований сотрудников УрФУ, Сибирского и Уральского отделений РАН. Новый минерал назван в честь Виктора Иосифовича Гроховского, хорошо известного российского исследователя метеоритов. Он является профессором Физико-технологического института УрФУ, главой метеоритных экспедиций вуза, - сказал собеседник ТАСС.
Гроховскиит CuCrS2 зарегистрирован в Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации.
Минерал в настоящее время активно изучается, в том числе сибирскими учёными. Его свойства могут быть полезны в микроэлектронике. Он может выступать в качестве проводника, полупроводника. На 98% минерал состоит из железного сплава, известного как камасит. Оставшиеся 2% - минералы, формирующиеся в космосе.
Найденному в Бурятии минералу дали имя известного учёного
Общество, Фото:
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