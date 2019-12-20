В Улан-Удэ победители акции «Твои налоги» получили по 350 тысяч

В голосовании приняли участие более 7 тысяч человек



Сегодня на планёрном совещании в администрации города наградили победителей акции «Твои налоги - твоя школа и детский сад», сообщает управление по информационной политике города.



Родители, чьи дети ходят в городские сады и школы, при оплате имущественных налогов, могут проголосовать за свою школу или сад. Набравшие наибольшее число голосов учреждения получают денежную премию, которую можно направить на своё развитие: приобретение техники, мебели и т.д.



Голосование проходило с 1 сентября по 30 ноября 2019 года на официальном сайте органов местного самоуправления, в нём приняли участие 7133 человека.



По итогам работы комиссии призовые места распределены следующим образом:



1-е место - МБОУ «Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева г. Улан-Удэ» и детский сад №72 «Алёнушка» (каждое из этих учреждений получили по 350 тыс. руб.).



2-е место - прогимназия № 108 и детский сад № 96 «Калинка» (по 300 тыс. руб.);



3-е место - школа № 26 и детский сад № 27 «Земляничка» (по 200 тыс. руб.);



4-е место - школа № 49 и детский сад № 27 «Сэсэг» (по 100 тыс. руб.);



5-е место завоевала школа № 25 и детский сад «Рябинушка» (по 50 тыс. руб.)





