Он состоится завтра
21 декабря в Буддийском университете состоится XXXIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн - манай баялиг» среди школьников этнической Бурятии на знание бурятского языка, традиций и культуры.
- За прошедшие пять с половиной лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ этнической Бурятии с твёрдым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше - как огонь жизни истории своего народа, своей семьи, своей школы, своего района, своего села, уважать свой народ, духовную культуру и национальные традиции. Никогда и нигде не забывать о том, что родной язык, его диалекты — это корни и ствол общего древа единого бурятского народа, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.
- От конкурса к конкурсу оргкомитет праздника старается ввести всё новые и новые виды состязаний, которые приносят нашим детям огромную практическую пользу, как в быту, в жизни, так и в сфере личностного роста, духовного развития, становления характера. В этом мы видим серьёзнейший вклад Сангхи России в фундаментальное развитие личности подрастающего поколения Бурятии, - добавили представители Сангхи.
В Буддийском университете пройдёт конкурс по бурятскому языку
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