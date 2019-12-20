В Улан-Удэ пройдёт международный футбольный турнир

Планируется участие 16 команд из разных городов России и стран



XIV открытый международный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» состоится с 4 по 8 января 2020 года.



Планируется участие 16 команд из Москвы, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ, а также из стран - Китая, Монголии, Киргизии.



Судить турнир будут Александр Салата и Алексей Иванов – судьи Ассоциации мини-футбола России.



Соревнования будут проходить в физкультурно-спортивном комплексе и культурно-спортивном комплексе «Дружба», сообщает управление по информационной политике города.

